Войти
Трамп решил снимать ограничения из-за вируса в США «шаг за шагом»
позиция
Трамп решил снимать ограничения из-за вируса в США «шаг за шагом»
Путин из-за коронавируса отложил парад Победы
соседи
Путин из-за коронавируса отложил парад Победы

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Ухане пересчитали число жертв коронавируса – оно возросло почти на 1,3 тысячи

220
В Ухане пересчитали число жертв коронавируса – оно возросло почти на 1,3 тысячи

Количество летальных исходов от коронавируса в Ухане (провинция Хубэй, Центральный Китай) после уточнений и пересчета возросло почти на 1 290 случаев — до 3 869, число зараженных выросло на 325, достигнув 50 333. Об этом сообщил в пятницу муниципальный орган по контролю и предотвращению эпидемий.

Новые данные, говорится в сообщении, связаны с пересмотром статистики на ранней стадии распространения эпидемии, когда из-за лавинообразного роста заболеваемости и неспособности медицинских учреждений справиться с наплывом пациентов не было возможности зафиксировать все случаи заражения. Были накладки с отчетностью по разным министерствам и ведомствам, государственным и частным больницам, территориальным подразделениям. В ряде случаев смерти людей не связывались с эпидемией либо сообщения о них не поступали своевременно. Информация об умерших пациентах не всегда была точной, что приводило к ошибочным отчетам.

«Потеря каждой жизни в период эпидемии — это не только утрата для их семей, но и скорбь для всего города. Выражаем искреннее сочувствие всем умершим от коронавируса, выражаем соболезнования и приезжим из других мест, медицинским работникам, отдавшим свои жизни в это время», — говорится в официальном документе муниципальной эпидемической службы.

Читайте также: ВВП Китая обвалился на рекордные 7% из-за коронавируса

Согласно данным, которые привел Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР по ситуации на истекшие сутки, в материковой части Китая выздоровели 94,6% заразившихся, в том числе 52 — за четверг. Число инфицированных с декабря 2019 года превысило 82,3 тыс., официальный показатель смертности в стране — 4%. Под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 8,9 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 62 человека с подозрением на коронавирус. У 89 заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.

В мире коронавирусом заразились почти 2,1 млн человек, зафиксировано около 140 тыс. смертельных исходов.

 

Ухань, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 17 апреля 2020
Четверг, 16 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
Singularity University Ambassador

Три болезни цивилизации, которые обострил коронавирус

Удар, нанесенный пандемией человеческой цивилизации, сравним с последствиями мировой войны. Чтобы выйти из этого испытания, человечеству придется искать новые пути глобальной кооперации.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Эксперименты и последствия: о смеси реформ, болтовни и коронавируса

Єкономические проблемы, с которыми в настоящее время столкнулась Украина, являются следствием просчетов предыдущего правительства, чрезмерного романтизма, самолюбования и всезнайства без опыта государственного управления, ликвидации институционности и последовательности действий.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О программе правительства и Талейране

Программа удручает вопиющей декларативностью и интеллектуальной нищетой. В ней практически не угадывается попытка вписать «реформы» в мировой экономический контекст. О соответствии современной, не говоря о будущей, мировой экономической парадигме речь не идет вообще. Складывается впечатление, что авторы предлагают реформировать экономику, существующую отдельно от мировой.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016