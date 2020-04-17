Шмыгаль против привлечения к строительству дорог иностранных специалистов

Необходимость привлечения к строительным работам украинских специалистов обсудил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с представителями Национальной ассоциации дорожников Украины.

«Полагаю, что строительством наших дорог должны заниматься украинские специалисты, даже если контракт получила иностранная компания», — написал премьер в «Телеграм-канале» в пятницу по итогам встречи.

«Мы хотим, чтобы как можно больше наших людей было привлечено к работам и как можно больше украинских материалов использовалось при строительстве», — добавил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что это важный аспект преодоления коронакризиса и фундамент дальнейшего экономического развития, особенно в контексте того, что многие украинские граждане вернулись из других стран. Создание таких рабочих мест позволит обеспечить их работой, указал Шмыгаль.