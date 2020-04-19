Войти
У Зеленского винят католическую Пасху в росте случаев заражения
официально
У Зеленского винят католическую Пасху в росте случаев заражения
Трамп сообщил о расследовании происхождения коронавируса
резонанс
Трамп сообщил о расследовании происхождения коронавируса

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Число умерших от коронавируса в мире превысило 160 тысяч человек

161
Число умерших от коронавируса в мире превысило 160 тысяч человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 160,7 тыс. человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса.

По количеству умерших от заболевания лидируют США — 38,9 тыс. человек. Из них 13,1 тыс. скончались в городе Нью-Йорке, ставшим очагом распространения коронавируса в стране. На втором месте по числу жертв находится Италия — 23,2 тыс. человек, следом за ней идет Испания с 20,6 тыс. умерших.

США лидируют и по количеству заразившихся: в них зарегистрировано почти 735 тыс. случаев заболевания. Это больше, чем в Испании (194,4 тыс.), Италии (175,9 тыс.), Франции (152,9 тыс.) и Германии (143,7 тыс.) вместе взятых. Именно в таком порядке европейские страны расположились следом за США по числу подтвержденных случаев заражения.

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, несмотря на улучшение обстановки с коронавирусом в некоторых странах, пандемия еще не достигла своего пика. В частности, неоднородная ситуация складывается в европейских странах, в одних из которых число заразившихся снижается, а в других, например в Турции и Великобритании, наоборот, растет.

Комментируя ситуацию в Китае, из которого в конце прошлого года началось распространение коронавируса, Харрис отметила, что 90% новых случаев в стране являются завозными. Так, за прошедшие сутки в КНР выявили 16 новых заразившихся, из которых девять приехали из-за границы.

Читайте также: Сотрудников мобильных операторов переводят в «облака»

Власти Китая при этом заявили, что в целом смогли остановить распространение коронавируса, однако местные ученые допускают вторую волну заболевания. По словам руководителя группы экспертов по лечению пневмонии в Шанхае Чжана Вэньхуна, она может начаться в ноябре. Коронавирус более приспособлен к низким температурам, и есть вероятность, что зимой он будет распространяться быстрее, пояснил он.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 19 апреля 2020
Суббота, 18 апреля 2020
Пятница, 17 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О первых масштабах экономического ущерба от коронавируса

США находятся в относительно мягком режиме карантина в сравнении со многими странами Европы, в особенности в сравнении с Италией, Испанией, Польше, Австрией – третьей, четвертой, шестой и шестой странами ЕС по размеру ВВП. Вероятно, когда обнародуют данные по ЕС, то в сравнении с ними американские цифры могут оказаться не такими уж и плохими.
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
Singularity University Ambassador

Три болезни цивилизации, которые обострил коронавирус

Удар, нанесенный пандемией человеческой цивилизации, сравним с последствиями мировой войны. Чтобы выйти из этого испытания, человечеству придется искать новые пути глобальной кооперации.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Эксперименты и последствия: о смеси реформ, болтовни и коронавируса

Єкономические проблемы, с которыми в настоящее время столкнулась Украина, являются следствием просчетов предыдущего правительства, чрезмерного романтизма, самолюбования и всезнайства без опыта государственного управления, ликвидации институционности и последовательности действий.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016