Число умерших от коронавируса в мире превысило 160 тысяч человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 160,7 тыс. человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса.

По количеству умерших от заболевания лидируют США — 38,9 тыс. человек. Из них 13,1 тыс. скончались в городе Нью-Йорке, ставшим очагом распространения коронавируса в стране. На втором месте по числу жертв находится Италия — 23,2 тыс. человек, следом за ней идет Испания с 20,6 тыс. умерших.

США лидируют и по количеству заразившихся: в них зарегистрировано почти 735 тыс. случаев заболевания. Это больше, чем в Испании (194,4 тыс.), Италии (175,9 тыс.), Франции (152,9 тыс.) и Германии (143,7 тыс.) вместе взятых. Именно в таком порядке европейские страны расположились следом за США по числу подтвержденных случаев заражения.

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, несмотря на улучшение обстановки с коронавирусом в некоторых странах, пандемия еще не достигла своего пика. В частности, неоднородная ситуация складывается в европейских странах, в одних из которых число заразившихся снижается, а в других, например в Турции и Великобритании, наоборот, растет.

Комментируя ситуацию в Китае, из которого в конце прошлого года началось распространение коронавируса, Харрис отметила, что 90% новых случаев в стране являются завозными. Так, за прошедшие сутки в КНР выявили 16 новых заразившихся, из которых девять приехали из-за границы.

Власти Китая при этом заявили, что в целом смогли остановить распространение коронавируса, однако местные ученые допускают вторую волну заболевания. По словам руководителя группы экспертов по лечению пневмонии в Шанхае Чжана Вэньхуна, она может начаться в ноябре. Коронавирус более приспособлен к низким температурам, и есть вероятность, что зимой он будет распространяться быстрее, пояснил он.