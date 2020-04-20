Войти
Зеленский поблагодарил украинцев и духовенство за сознательность
официально
Зеленский поблагодарил украинцев и духовенство за сознательность
Лукашенко обещает переизбраться абсолютно честно
соседи
Лукашенко обещает переизбраться абсолютно честно

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Спасатели продолжают тушить пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне

512
Спасатели продолжают тушить пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне

Спасатели продолжают тушить пожары отдельных очагов тления травяного настила, пней и древесины в Житомирской области и в Чернобыльской зоне, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

«По состоянию на 7:00 20 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам Виступовицького и Бережестського лесничеств по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины»- говорится в сообщении.

Как отмечается, к тушению привлекались 596 человек и 76 единиц техники, из них от ГСЧС 72 человек личного состава и 15 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П ГСЧС, которыми 19 апреля осуществлено 15 сбросов — 120 т воды.

Вместе с тем, по состоянию на 7:00 20 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения спасатели тушат пожары на территории Корогодского, Лубянской, Паришивського, Дитяткивського и Денисовицького лесничеств.

«Основные усилия направлены на локализацию 4 ячеек (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки — с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и одного торфяника в ячейках, пройденных огнем», — сказано в сообщении.

Читайте также: В Италии улучшается ситуация с коронавирусом

Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно 8 путеукладчиков Вооруженных сил Украины. Отмечается, что с помощью инженерной техники создано 405 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 1 тыс. 322 человек и 292 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 168 человек личного состава и 235 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС, которыми 19 апреля осуществлено 93 сбросы — 186 т воды.

пожар, Житомирская область, Чернобыльская зона
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 20 апреля 2020
Воскресенье, 19 апреля 2020
Суббота, 18 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Во сколько Украине обходится «борьба с коррупцией»

С 2015 года в Украине создано 6 антикоррупционных органов. За 5 лет на их содержание из бюджета израсходовано 7 млрд грн. На 2020 год в бюджете (измененном) предусмотрено еще 3,7 млрд грн. Итого, за 6 лет на 6 антикоррупционных органа расходы госбюджета составят 10,7 млрд грн. Расходы на «антикоррупцию» с 2015 года увеличились в 20,5 раз (!) - со 178 млн грн в 2015 до 3,7 млрд грн в 2020. Каков же результат деятельности антикоррупционных органов?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О первых масштабах экономического ущерба от коронавируса

США находятся в относительно мягком режиме карантина в сравнении со многими странами Европы, в особенности в сравнении с Италией, Испанией, Польше, Австрией – третьей, четвертой, шестой и шестой странами ЕС по размеру ВВП. Вероятно, когда обнародуют данные по ЕС, то в сравнении с ними американские цифры могут оказаться не такими уж и плохими.
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
Singularity University Ambassador

Три болезни цивилизации, которые обострил коронавирус

Удар, нанесенный пандемией человеческой цивилизации, сравним с последствиями мировой войны. Чтобы выйти из этого испытания, человечеству придется искать новые пути глобальной кооперации.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016