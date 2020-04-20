Спасатели продолжают тушить пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне

Спасатели продолжают тушить пожары отдельных очагов тления травяного настила, пней и древесины в Житомирской области и в Чернобыльской зоне, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.
«По состоянию на 7:00 20 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам Виступовицького и Бережестського лесничеств по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины»- говорится в сообщении.
Как отмечается, к тушению привлекались 596 человек и 76 единиц техники, из них от ГСЧС 72 человек личного состава и 15 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П ГСЧС, которыми 19 апреля осуществлено 15 сбросов — 120 т воды.
Вместе с тем, по состоянию на 7:00 20 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения спасатели тушат пожары на территории Корогодского, Лубянской, Паришивського, Дитяткивського и Денисовицького лесничеств.
«Основные усилия направлены на локализацию 4 ячеек (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки — с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и одного торфяника в ячейках, пройденных огнем», — сказано в сообщении.
Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно 8 путеукладчиков Вооруженных сил Украины. Отмечается, что с помощью инженерной техники создано 405 км минерализованных полос.
К тушению привлечены 1 тыс. 322 человек и 292 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 168 человек личного состава и 235 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС, которыми 19 апреля осуществлено 93 сбросы — 186 т воды.
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