«Vodafone Украина» планирует запусить eSIM в конце июня

Компания «Vodafone Украина» планирует в конце июня-начале июля 2020 года запустить услугу оформления eSIM — альтернативы физическим sim-картам.

«Мы рассматривали различные партнерские решения и рассчитываем, что это будет уже в конце июня-начале июля. И думаю, что мы предложим нашим клиентам более интересный пользовательский опыт», — сообщил в ходе онлайн-презентации отчетности оператора за 2019 год директор по маркетингу «Vodafone Украина» Андрей Отрощенко, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что сегодня этот проект находится на финализации технической стадии.

eSIM — это электронная SIM-карта, которая позволяет пользоваться услугами мобильной связи без необходимости использовать физическую SIM-карту. Чтобы воспользоваться технологией, нужно чтобы ее поддерживали и смартфон, и мобильный оператор.

Как сообщалось, в начале ноября 2019 года мобильный оператор компания «Тримоб» (дочерняя компания «Укртелекома») совместно с компанией IDEMIA (Франция) запустил услугу оформления eSIM — альтернативы физическим sim-картам.

Мобильный оператор компания lifecell запустил услугу оформления eSIM также в начале ноября 2019 года.