В Чернобыльской зоне продолжают гореть торфяники

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается ликвидация лесных пожаров, в том числе тушение торфяников в районе села Буряковка, что неподалеку от захоронения радиоактивных отходов, сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).
«Основные усилия направлены на локализацию 3 участков (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки — с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в участках, пройденных огнем. Также, в зоне отчуждения работают пожарные насосные станции и задействована авиация, старается как можно точнее осуществлять сброс огнетушащих веществ к очагам мест тления», — указывается в сообщении в соцсети Facebook.
Кроме того, по состоянию на 11:00 сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают оказывать помощь работникам лесных пожарных станций локализировать пожары на территории Лубянского, Дитятковского, Денисовицкого, Корогодского и Паришевского лесничеств.
В зоне отчуждения продолжается обустройство противопожарных разрывов с привлечением тяжелой инженерной техники ГСЧС и путепрокладчиков Вооруженных Сил Украины. Создано 800 км минерализованных полос.
К тушению привлечены 1164 человека и 286 единиц техники, в том числе 3 вертолета и 2 самолета.
Радиационная ситуация находится под контролем.
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