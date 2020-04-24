В зоне отчуждения ЧАЭС еще не потушены два пожара

Ситуация с пожарами в Житомирской области контролируемая, отрытого огня нет, продолжаются работы по тушению пожаров на двух участках в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, отмечают в Госслужбе Украины по ЧС.
«На утро пятницы в Зоне отчуждения локализован очаг пожара в Дитятковском лесничестве вблизи села Россоха. На двух других очагах — вблизи сел Кривая гора и Рудьки — Буряковка — продолжаем работать по периметру и внутри, где есть возможность», — сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук в ходе онлайн-брифинга в пятницу днем.
Что касается ситуации с тушением пожаров в Житомирской области, то, по словам Демчука, на локализованных участках пожаров в Овручском районе ситуация контролируемая, отрытого огня нет.
Вместе с тем, как он рассказал, 23 апреля в Овручском районе возник еще один очаг возгорания, пожар распространился на площади до 200 га и из-за ветра и перешел в верховой.
«Благодаря привлеченной авиации ГСЧС за несколько часов удалось ликвидировать верховой пожар.... Удалость не допустить распространение пожара и не допустить перебрасывание огня на Полесский государственный заповедник», — отметил представитель ГСЧС.
По словам Демчука, в настоящее время открытого огня на этом участке нет, но наблюдается задымление.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016