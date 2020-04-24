В зоне отчуждения ЧАЭС еще не потушены два пожара

Ситуация с пожарами в Житомирской области контролируемая, отрытого огня нет, продолжаются работы по тушению пожаров на двух участках в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, отмечают в Госслужбе Украины по ЧС.

«На утро пятницы в Зоне отчуждения локализован очаг пожара в Дитятковском лесничестве вблизи села Россоха. На двух других очагах — вблизи сел Кривая гора и Рудьки — Буряковка — продолжаем работать по периметру и внутри, где есть возможность», — сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук в ходе онлайн-брифинга в пятницу днем.

Что касается ситуации с тушением пожаров в Житомирской области, то, по словам Демчука, на локализованных участках пожаров в Овручском районе ситуация контролируемая, отрытого огня нет.

Вместе с тем, как он рассказал, 23 апреля в Овручском районе возник еще один очаг возгорания, пожар распространился на площади до 200 га и из-за ветра и перешел в верховой.

«Благодаря привлеченной авиации ГСЧС за несколько часов удалось ликвидировать верховой пожар.... Удалость не допустить распространение пожара и не допустить перебрасывание огня на Полесский государственный заповедник», — отметил представитель ГСЧС.

По словам Демчука, в настоящее время открытого огня на этом участке нет, но наблюдается задымление.