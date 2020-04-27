Количество зарегистрированных безработных за неделю выросло на 26 тыс. человек

Количество зарегистрированных безработных в Украине за минувшую неделю выросло на 25,9 тыс. чел. — до 431,9 тыс. чел., сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Государственной службе занятости в понедельник.

«По состоянию на 27 апреля 2020 года количество зарегистрированных в службе занятости безработных составляет 431,9 тыс. чел., что почти на 119 тыс., или на 38% больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года», — сказали в пресс-службе.

Всего с начала карантина, то есть с 12 марта по 24 апреля, статус безработного получили 127,4 тыс. чел.

Согласно статистике службы, во вторник, 21 апреля, было зарегистрировано 6 тыс. безработных, в среду — 6,2 тыс., в четверг — 7,1 тыс., в пятницу — 6,6 тыс.