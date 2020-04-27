Литва просит Украину присоединиться к бойкоту электроэнергии БелАЭС

Литва рассчитывает, что Украина присоединится к ее инициативе и откажется от закупок электроэнергии, которую после завершения строительства будет производить Белорусская атомная электростанция (БелАЭС). Об этом в понедельник в ходе беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
«Президент обратился к Украине с просьбой еще раз обсудить вопрос о том, что эта электроэнергия приобретаться не будет», — сообщила пресс-служба литовского лидера.
Литовская сторона уже поднимала этот вопрос во время визита Зеленского в Вильнюс в ноябре прошлого года. Украинский лидер тогда ответил, что обсудит это с министром энергетики, однако окончательное решение Киев пока не объявил.
Литва считает строящуюся БелАЭС небезопасной, так как Минск якобы не придерживается международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм республики объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности, а также запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети. В этом аспекте Вильнюс надеется на солидарность стран Балтии, Польши и Украины.
В Беларуси считают, что претензии Литвы к БелАЭС, строительство которой при участии госкорпорации «Росатом» началось у города Островец в 2009 году, лежат в политической плоскости.
Первый блок БелАЭС планируется запустить в текущем году.
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