Всемирный банк выделил Украине кредит в $135 млн

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял решение выделить Украине кредит в $135 млн для медицинской сферы, часть из которых предназначена для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сказано в сообщении банка.
«Совет директоров Всемирного банка утвердил сегодня дополнительное финансирование в размере $135 млн для проекта „Улучшение здравоохранения на службе у людей“, с целью расширения мер реагирования на пандемию COVID-19, которые вводятся в секторе здравоохранения в Украине», — сказано в сообщении. В нем отмечается, что финансирование предназначено для модернизации больниц, дальнейшего осуществления реформ в медицине, а также для обучения украинских врачей. Планируется, что всего будет обновлено около 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений.
«В рамках проекта также будет оказываться поддержка для общего фонда государственного бюджета с целью обеспечения потребностей населения в медицинских услугах. $35 млн направляются на деятельность по противодействию распространению эпидемии COVID-19», — сообщил банк.
В 2015 году Всемирный банк уже принимал решение о выделении Украине кредита на сумму почти $215 млн в рамках проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей». Средства были предоставлены на 18 лет с пятилетним льготным периодом, при этом процентная ставка является переменной (в 2015 году она составляла менее 1% годовых).
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