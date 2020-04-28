В Беларуси жертв коронавируса меньше, чем в Украине

Количество инфицированных коронавирусом в Беларуси за минувшие сутки увеличилось на 919 человек — до 12 208, число умерших — на четыре человек до 79, сообщили во вторник в Минздраве страны.

По состоянию на утро 28 апреля, проведено 161 028 тестов на Covid-19.

По данным министерства, на 28 апреля в стране выздоровели и выписаны 1993 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай.