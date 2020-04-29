Апелляционная палата ВАКС «простила» Микитасю 50 миллионов

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда назначила новый залог бывшему народному депутату Максиму Микитасю, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии, и скорректировала размер залога, взысканного в доход государства.
29 апреля суд рассмотрел апелляционные жалобы защитника и представителя залогодателя по делу бывшего президента УДБК «Укрбуд» на постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 3 апреля об обращении залога в доход государства 80 миллионов гривен и применения меры пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.
По результатам судебного заседания коллегия судей постановила новое решение, которым обратила в доход государства не 80, а 30 млн грн залога, а также применила к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.
Суд отметил, что средства в сумме 50 млн грн считаются внесенными, а остальная сумма залога в размере 50 млн грн может быть внесена как самим подозреваемым, так и залогодателем на депозитный счет суда не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога.
Постановление вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.
В Офисе президента уже напомнили, что ранее суд взыскал 35 млн грн залога с «короля контрабанды» (Вадима Альперина). Там отметили, что эти решения ВАКС демонстрируют его эффективность и независимость.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016