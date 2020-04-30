В мире уже более 3,2 миллионов заболевших коронавирусом

По состоянию на утро 30 апреля количество выздоровевших от коронавируса в мире достигло 1 миллиона 356 человек.
Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
Всего в мире зафиксировано 3 220 346 случаев коронавируса, из них 2 162 за сегодня. Умерло в связи с болезнью 228 236 человек, 206 — сегодня.
В США зарегистрировано 1 064 572 случая COVID-19, в частности 61 669 летальных исходов.
В Испании — 236 899 случаев (24 275 летальных и 132 929 случаев выздоровления).
В Италии — 203 591 случай (27 682 погибших и 132 929 выздоровевших).
Количество зафиксированных случаев по-прежнему растет в Мексике, там за новые сутки зафиксировали уже 1 047 новых случаев (17 799 всего) и 163 смерти (1 732 всего).
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