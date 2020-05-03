США рассчитывают создать вакцину от коронавируса к январю

Власти США рассчитывают разработать вакцину от нового коронавируса к январю 2021 года, но не могут гарантировать, что это удастся. Об этом заявил в субботу в эфире телеканала CNN директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
«Думаю, если все будет складываться удачно, то сделать это получится, — констатировал он, говоря о возможности разработки препарата к указанному сроку. — Но есть ряд ситуаций, при которых могут возникнуть затруднения». Фаучи отметил, что ранее власти США отобрали несколько перспективных проектов по созданию препарата.
Как сообщил в пятницу телеканал NBC со ссылкой на источники, на промежуточном этапе американские специалисты намерены протестировать не менее 14 «потенциальных вакцин от коронавируса».
Как пояснил Фаучи, не исключается, что неожиданно возникнут сомнения в безопасности применения вакцины. «Может оказаться, что она на самом деле не работает, не защищает людей», — добавил он. «Есть предположение, что она будет безопасна, эффективна, что мы сможем сделать это быстро. Думаю, все это не просто выполнимо, но, и, быть может, вполне вероятно», — пояснил он. Вместе с тем Фаучи подчеркнул, что не может «гарантировать это». Он заверил, что американские специалисты делают все возможное для разработки вакцины к январю.
Главный инфекционист США отметил, что ни одно государство на нынешнем этапе не может гарантировать создания «безопасной и эффективной вакцины». «Они могут проявлять осторожный оптимизм, но не могут давать гарантий», — сказал Фаучи. Он констатировал, что на создание препарата в США могут потребоваться минимум «сотни миллионов долларов».
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