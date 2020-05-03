В Италии количество новых жертв коронавируса опустилось до показателей марта

Число жертв пандемии коронавируса в Италии за сутки выросло на 174, общее количество жертв достигло 28 884, следует из сводки службы гражданской обороны.
Подобная динамика соответствует показателям середины марта. Так, 14 марта было зарегистрировано 175 летальных исходов, 10 марта — 168. О рекорде по числу скончавшихся за сутки итальянские власти сообщили 27 марта — 969 смертельных исходов.
В субботу число жертв за сутки составило 474, однако впоследствии итальянские СМИ сообщили, что в статистику попали 282 человека, скончавшиеся еще в апреле и не в больницах.
Выздоровевшими за сутки объявлены 1740 жителей Италии. Этот показатель достиг 81 654. Накануне служба гражданской обороны сообщила о 1665 случаях выздоровления.
Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло на 1389 до 210 717. Это крайне низкий показатель, также соответствующий времени начала вспышки эпидемии. Накануне было зарегистрировано 1900 новых случаев.
Число зараженных без учета выздоровевших и скончавшихся продолжает сокращаться — за сутки на 525 человек. На сегодня коронавирус обнаружен у 100 179 жителей Италии.
В больницах остаются более 17 тысяч зараженных. Этот показатель стал снижаться с начала апреля и сейчас соответствует уровню 21 марта.
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