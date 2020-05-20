Совет ЕС одобрил выделение Украине 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий COVID-19

Совет ЕС одобрил предложение Европейской комиссии выделить Украине EUR1.2 млрд. макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.
Соответствующее решение было принято в среду по письменной процедуре в рамках заседания Совета ЕС, сообщает Интерфакс-Украина.
Ожидается, что после этого Киев и Брюссель начнут переговоры в отношении будущего Меморандума, в котором должны быть прописаны условия для выделения второго транша. Далее Меморандум должен быть ратифицирован Верховной Радой Украины, после чего Украина получит первый транш в размере EUR600 млн, который является безоговорочным. Горизонтальным условием получения макрофинансовой помощи является обязательное сотрудничество с МВФ.
Ранее предложение Комиссии поддержал 15 мая Европейский парламент.
Украина является одной из десяти партнерских и соседних стран, которым в общей сумме будет выделено до EUR3 млрд помощи. Причем Киеву будет выделена наибольшая сумма средств. Так, Албания получит EUR180 млн, Босния и Герцеговина — EUR250 млн, Грузия — EUR150 млн, Иордания — EUR200 млн, Косово — EUR100 млн, Молдова — EUR100 млн, Черногория — EUR60 млн, Северная Македония — EUR160 млн, Тунис — EUR600 млн.
Указанные средства будут предоставлены в течение 12 месяцев в форме займов на «очень выгодных условиях, чтобы помочь этим странам покрыть их насущные, срочные потребности в финансировании». Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.
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