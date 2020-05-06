Под Чернобылем и на Житомирщине все еще тушат пожары

В Чернобыльской зоне в Киевской области и в Житомирской области по состоянию на утро среды, 6 мая, продолжается ликвидация отдельных очагов тления пеньков, лесной подстилки, торфяников.
Об этом сообщает ГСЧС.
«Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы. По состоянию на 7 часов 6 мая силами лесных хозяйств ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников», — говорится в сообщении.
Как отмечается, к борьбе с пожарами привлечены 53 человека и 31 единица техники лесных хозяйств.
В Житомирской области локализованы пожары в лесных массивах на территории Лугинского и Олевского районов. 5 мая ликвидировано возгорание лесной подстилки на территории Полесского природного заповедника вблизи с. Рудня-Перганская Олевского района.
«По состоянию на 7 часов 6 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в ликвидации отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины. Всего к борьбе с пожарами на территории Житомирской области привлечено 94 человека и 28 единиц техники, из них от ГСЧС 54 человека личного состава и 21 единица техники», — информирует ГСЧС.
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