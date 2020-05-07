В Франции разрешат использовать общественный транспорт только для поездок на работу

Доступ в общественный транспорт на территории столичного региона Иль-де-Франс в период снятия ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, будет возможен только при наличии справки от работодателя с четко обозначенным временем работы сотрудника в конкретные дни. Об этом заявил в четверг государственный секретарь по вопросам транспорта транспорта Франции Жан-Батист Джеббари.
«Работодатели должны будут выдавать особое разрешение, в котором будет указано время прибытия и каким транспортом должен пользоваться сотрудник», — цитируют его местные СМИ.
По словам Джеббари, с 11 мая сотрудники правоохранительных органов будут контролировать наличие соответствующих документов и защитных масок у пассажиров, в первую очередь на железнодорожных вокзалах и в метро.
Он добавил, что в первый день пассажирам бесплатно будут раздавать средства защиты, для этих целей закуплено 9,5 млн одноразовых масок. Пока никаких штрафов за отсутствие бумаги от работодателя не предусмотрено, речь идет лишь о праве контролеров запрещать доступ в транспорт без этого документа.
«Если санитарные меры окажутся неудовлетворительными, мы без колебаний закроем автобусные и трамвайные маршруты», — уточнил госсекретарь.
Согласно информации французских властей, количество умерших после заражения коронавирусом в стране к настоящему моменту превысило 25,8 тыс. человек. В больницах находятся около 24 тыс. пациентов, почти 54 тыс. выздоровели.
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