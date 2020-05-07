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Польская компания запускает серию чартеров для работников из Украины

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Польская компания запускает серию чартеров для работников из Украины

Компания по международному трудоустройству Gremi Personal одной из первых в Польше готовит серию чартерных рейсов как для сотен своих работников из Украины, так и для тех украинцев, кто хочет попасть на работу в Польшу и имеют рабочие визы и контракты на работу.

«Для наших работников чартерный будет бесплатным. Компания берет на себя все расходы. Кроме того, Gremi Personal берет на себя организацию для украинских работников 14-дневного карантина, который обязательно нужно пройти в Польше», — цитирует собственника компании Евгения Кириченко ее пресс-служба.

Отмечается, что согласно требованию украинских властей, со всеми работниками, которые воспользуются чартерным перелетом, заключены долгосрочные контракты на работу в Польше, а также они обеспечены медицинской страховкой, в том числе на случай заболевания COVID-19.

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«Речь идет не о сезонных работниках. Мы получаем огромный запрос от польских компаний на рабочую силу из Украины. Так же наши работники, которые временно выехали в Украину после закрытия границ, хотят вернуться назад, но не могут из-за сложностей с пересечением наземной границы. Получаем мы и многочисленные запросы на вакансии от украинцев, которые ищут работу в Польше. Запрос очевиден с обоих сторон и мы его будем стараться удовлетворить», — сообщил Евгений Кириченко.

Польша, заробитчане
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