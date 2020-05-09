В Запорожье произошли стычки из-за автопробега с красными флагами

В Запорожье пророссийская организация «Полк Победы» провела автопробег, в ходе которого произошла стычка с активистами, которые срывали с автомобилей советскую символику. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание 061.

Как сообщается, один из мужчин сорвал красный флаг и бросил на землю. Началась словесная перепалка. Активисты пели гимн Украины, в то время как сторонники «Полка Победы» — «Катюшу» и «Этот День Победы». Люди пытались заблокировать колонну, но в ситуацию вмешалась полиция.

Отмечается, что в автопробеге приняли участие около 30 автомобилей с красными флагами. В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по статье «распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов».

Также в пресс-службе полиции Запорожья сообщили, что в ночь на 9 мая правоохранительные органы провели санкционированные обыски у лиц, причастных к местной организации.

В ходе обысков было изъято более 1200 экземпляров газеты «Полк Победы 1945-2020», порядка 450 защитных масок красного цвета с желтой звездой, более 70 красных флагов с надписями «Полк победы» и «75 лет Великой победы», более 90 красных лент с изображением серпа и молота, более 20 георгиевских лент, 20 кепок, 177 полимерных пакетов, шарики, с изображением серпа и молота, приветственное обращение с печатным текстом «Москва», около 100 грамот и приказов к 9 мая, портрет изображением Ленина и красный плакат с изображением серпа и молота. По данному факту открыто уголовное производство, проводятся следственные действия.