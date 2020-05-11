В Казахстане хотят ввести прогрессивную шкалу подоходного налога

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает ввести прогрессивную шкалу индивидуального подоходного налога, сообщила пресс-служба главы государства.
«Считаю, что во имя социальной справедливости пришло время проработать вопрос введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога в отношении заработных плат и других видов дохода», — сказал он в понедельник в ходе заседания государственной комиссии по чрезвычайному положению.
В своем выступлении, которое опубликовано на сайте президента, Токаев пояснил, что смысл прогрессивной шкалы заключается в том, что «граждане с невысокими зарплатами будут платить меньше, чем сегодня, а для высокооплачиваемых работников сумма уплачиваемого налога возрастет».
«Наша основная цель — вывести из „тени“ наиболее массовый, непрозрачный нижний сегмент заработных плат. Если ставка по ним сократится, будет меньше стимулов платить в конверте», — сказал Токаев.
По его мнению, в условиях снижения доходов населения важно продолжить мониторинг состояния рынка потребительского кредитования, чтобы не допустить рост долговой нагрузки граждан.
В настоящее время в Казахстане установлена единая ставка индивидуального подоходного налога в размере 10%.
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