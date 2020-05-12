Польша считает главной для себя угрозой российский неоимпериализм

Наиболее серьезную угрозу для Польши представляет неоимпериалистичекая политика, которую проводят власти России, в том числе путем использования военной силы. Об этом говорится в новой редакции стратегии национальной безопасности республики, опубликованной 12 мая.

«Агрессия против Грузии, незаконная аннексия Крыма и действия в Восточной Украине нарушили главные принципы международного права и подорвали основы европейской системы безопасности», — утверждается в документе.

Россию также обвиняют в наращивании наступательных вооружений, проведении военных учений, симулирующих столкновение с силами НАТО, и развертывании систем ограничения доступа в Прибалтике и Калининградской области. «Следует предполагать, что Российская Федерация продолжит свою политику по подрыву международного порядка, основанного на правилах, чтобы восстановить свою сферу влияния», — говорится в докладе.

Беспокойство в Польше выразили и в связи с сохраняющейся зависимостью Европы от импорта российских энергоносителей, в том числе из-за строительства газопровода «Северный поток-2». «Обеспечение энергетической безопасности представляет большую значимость для Польши», — утверждается в тексте стратегии. «Российская нефть доминирует на рынках Польши и других стран Центральной Европы и балканского региона. Новые проекты, в частности, „Северный поток-2“, усилит зависимость стран в этих регионах от поставщиков энергии с востока и таким образом создаст риск, что поставки газа будут использованы в качестве инструмента политического влияния», — сообщается в документе.