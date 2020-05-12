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Трамп призвал власти Калифорнии разрешить работать заводу Tesla

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Трамп призвал власти Калифорнии разрешить работать заводу Tesla

Президент США Дональд Трамп во вторник призвал власти Калифорнии разрешить руководителю американской корпорации Tesla Илону Маску возобновить работу завода компании в штате.

«Калифорнии стоит разрешить Tesla и Илону Маску открыть завод сейчас же. Это можно сделать быстро и безопасно», — написал американский лидер в Twitter.

11 мая Маск объявил о намерении открыть предприятие во Фримонте (штат Калифорния), несмотря на связанный с пандемией коронавируса запрет администрации округа Аламида, на территории которого находится город. Бизнесмен уточнил, что местные власти разрешили возобновить производство ряду других производителей автомобилей, но только не Tesla. По его утверждению, руководство штата не возражало против скорого открытия завода компании во Фримонте, однако запрет на это наложил представитель округа.

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Маск ранее подал судебный иск к властям округа с требованием отменить ограничения в отношении завода. 9 мая на сайте Tesla сообщалось, что предприятие «начало процесс возобновления работы», однако не уточнялось, когда именно это произойдет. Глава корпорации также отмечал в Twitter, что может перенести производственные мощности Tesla из Калифорнии в другие штаты, к примеру в Техас или Неваду.

Дональд Трамп, Tesla, коронавирус
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