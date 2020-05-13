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Витренко заявил о сокращении его должности и увольнении из «Нафтогаза»

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Витренко заявил о сокращении его должности и увольнении из «Нафтогаза»

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил о полученном им предупреждении о сокращении его должности в компании и увольнении через два месяца.

«Меня только формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из „Нафтогаза“. Поскольку постоянно приходится бороться с дезинформацией, причем „с превосходящими силами соперника“. Должен вновь прибегнуть к радикальной открытости и выложить здесь свое видение ситуации», — написал он на своей странице в «Фейсбук» в среду.

Среди причин увольнения он назвал то, что сейчас «не в приоритете эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом».

«Символично, что меня увольняют из Нафтогаза в ситуации, когда наша команда, которую я имею честь возглавлять, в 2019 году продемонстрировала рекордные прибыли на фоне убытков остального Нафтогаза, и когда впереди более чем достаточно работы», — написал он.

«В такой ситуации наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют — сейчас не есть приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом.

Так же не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности с ее причинами в газовом секторе. Значит, есть другие приоритеты, которые, к сожалению, стали барьером на пути сближения с Европой, изменения правил внутри страны на европейские, принуждения России играть по цивилизованным правилам по отношению к Украине», — подчеркнул Витренко.

«Олигархам и коррупционерам никогда не нравилось то, как мы системно уменьшаем пространство для коррупции. Хотя мы и не антикоррупционные органы, и возможности нашей команды в борьбе с коррупцией всегда были очень ограниченными, мы на деле, а не на словах с ней боролись. Мы не дали создать „РосУкрЭнерго-2“. Мы значительно уменьшили коррупционные возможности на газовом рынке Украины, в частности для группы Фирташа и для таких как Фаворов.

Мы постоянно мешали тем, кто занимался коррупцией на закупках в Укргаздобыче, Укртрансгазе и других структурах Нафтогаза», — заявил он.

По словам Витренко, «последней каплей» о причинах его увольнения, скорее всего, стал анализ возможностей по его направлению заработать для Украины больше 17 млрд долларов.

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«При этом очевидно вопреки интересам Газпрома и Кремля, а также некоторых заинтересованных сторон в Украине, которым не нужны соответствующие изменения», — заверил топ-менеджер «Нафтогаза».

«Чтобы Украина стала сильной, для успешного проведения реформ на руководящих должностях нужны профессионалы с репутацией, которые знают, что делать.

Когда у власти другие приоритеты, то назначают слабых, но политически удобных исполнителей; а неудобных, но эффективных профессионалов «терпят», только пока они не угрожают интересам «начальников», — написал он.

Нафтогаз України, Юрий Витренко
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