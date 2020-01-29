В киевском метро с 1 апреля нельзя будет пройти по жетонам

КП «Киевский метрополитен» призывает пассажиров использовать все жетоны до 31 марта, поскольку с 1 апреля разовый проход в метро будет по qr-билетам.

В метро также добавили, что все записанные поездки на зеленые карточки можно будет использовать до 31 марта 2021 года.

Напомним, 27 января на сайте городской власти Киева опубликовали проект распоряжения КГГА «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения».

Согласно этому документу, киевская администрация с 1 апреля планирует изменить систему проездных и ввести новые виды билетов.

В частности, проездные планируют выпускать только на все виды общественного транспорта (сейчас есть отдельно на метро, автобус, электричку и пр.).

Также хотят ввести проездные на 24 часа (стоимость 100 гривен), 48 часов (150 гривен), 72 часа (200 гривен) и на количество поездок (от 46 за 290 гривен до 124 за 770 гривен).

Разовый проезд в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе и городской электричке оставят на уровне 8 гривен.