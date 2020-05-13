В Кабмине прогнозируют, что впереди у «банковского» закона – Конституционный Суд и ЕСПЧ

Министр юстиции Украины Денис Малюська прогнозирует, что впереди у «банковского закона» — рассмотрение в Конституционном суде и Европейском суде по правам человека.
Об этом он написал в Facebook.
«Банковский закон». Mission completed. Ну ок, не совсем completed, впереди еще Конституционный суд и, скорее всего, Европейский суд по правам человека. Но первый этап — пройден«, — сообщил Малюська.
Он напомнил ключевые изменения законопроекта.
В частности, запрещается возвращение банка бывшим акционерам неплатежеспособного банка. Суд лишается права вынести такое решение.
По словам Малюськи, «если банк государство (НБУ, другие органы) отобрали (национализировали, вывели из рынка) незаконно — бывшие акционеры имеют право получить компенсацию только в денежной форме (опять же — вернуть акции невозможно)».
При этом размер компенсации бывшим акционерам определяется международной аудиторской компанией, основываясь на стоимости акций на время национализации и в случае неплатежеспособного банка такая компенсация, вероятно, будет нулевой (за исключением случаев, когда банк выводится из рынка не в связи с нехваткой средств), пояснил министр.
Также, отметил он, решения НБУ, связанные с выводом банка из рынка, могут быть обжалованы и отменены (признаны недействительными) судом, однако суд не может подменять собой НБУ и обязан проверять только юридические аспекты таких решений (их законность).
«Совершенствуется механизм передачи активов переходному и принимающему банку (ранее в связи с юридическими формальностями такой процесс мог бы занять месяцы, после принятия закона все будет гораздо быстрее, в течение нескольких дней). Это также означает, что даже если какой-нибудь суд по разным причинам проигнорирует требования закона и решит вернуть неплатежеспособный банк бывшим владельцам, активы такого банка будут мгновенно переданы переходному/ принимающему банку, и такой банк продолжит функционирование как новое юридическое лицо без ущерба вкладчикам и другим клиентам», — сообщил Малюська.
Напомним, что 13 мая Верховная Рада 270 голосами во втором чтении и в целом поддержала законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».
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