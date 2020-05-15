В США за сутки коронавирусом заболели свыше 27 тысяч человек

Более 27 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано за сутки в США, свыше 1,7 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По информации университета, за последние 24 часа количество случаев заражения COVID-19 в США возросло на 27 368. В четверг и среду сообщали о более чем 21 тысяче новых случаев.

Жертвами коронавируса за последние сутки стали 1779 человек, накануне этот показатель составлял 1763.

Всего, согласно данным университета, в стране зафиксировано более 1,4 миллиона заразившихся коронавирусом и свыше 85 тысяч летальных исходов. Выздоровели после заражения COVID-19 более 246 тысяч человек.