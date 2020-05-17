Украина и Турция продолжают работать над Соглашением о свободной торговле

Об этом говорится в интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турции Андрея Сибиги изданию Bloomberg Businessweek Türkiye.

«Переговоры по Соглашению о ЗСТ также продолжаются несмотря на пандемию. Украинская и турецкая стороны продолжают работать, оставаясь верными лозунгу «расти вместе», — сказал Сибига.

Он указал на то, что обе страны пытаются поддерживать динамику двусторонних отношений, несмотря на пандемию COVID-19, адаптируясь к новым карантинным реалиям.

«Происходили и происходят встречи и обмен мнениями на всех уровнях от высшего до низшего. Мы обмениваемся мнениями для минимизации негативных последствий пандемии в экономике», — добавил дипломат.

Он напомнил, что в 2019 году товарооборот между странами увеличился на 22,3% по сравнению с предыдущим годом и достиг почти 5 миллиардов долларов.

«Собственно мы работаем для того, чтобы не потерять такую динамику. В этом контексте мы также нашли взаимовыгодную формулу для перемещения грузов, которые перевозятся грузовиками, и играют важную роль в торговле между двумя странами. Сейчас они работают беспрепятственно», — подчеркнул посол Украины в Турции.

На прошлой неделе в Турции состоялись консультации по вопросам экономического сотрудничества с Украиной.

Отметим, что недавно Михеил Саакашвили заявлял, что Украине нельзя подписывать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией в теперешнем виде, так как это негативно повлияет на украинскую легкую промышленность.