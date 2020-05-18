В Украине за минувшие сутки Covid-19 заболели только 325 человек

В Украине вновь снизился суточный прирост заражения Covid-19: по данным СНБО на утро понедельника зафиксировано 325 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки, 21 ранее заболевший скончался, 160 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 433 новых случаях инфицирования вирусом, а утром 15 мая — о 528 новых заболевших.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны в понедельник утром, в данное время активных больных в Украине 12 805, тогда как сутки ранее таковых было 12 661, следовательно, количество активных больных за сутки возросло на 144.

Всего в Украине по состоянию на утро 17 мая выявлено 18 616 случаев заражения коронавирусом, скончались за все время 535 человек, а выздоровели — 5 276 человек.

Прирост более 500 инфицированных за сутки фиксировался на утро 10 мая (522), а также 9 мая (515) и 16 мая (528). С 11 мая в Украине начался первый этап смягчения каратинных ограничений.