Беларусь ведет переговоры с Китаем о двух займах

Беларусь обсуждает с Китаем привлечение двух займов, сообщило рейтинговое агентство Fitch.
«Беларусь подала заявку на инструмент быстрого финансирования МВФ (RFI), а также ведет переговоры о двух двусторонних займах с Китаем», — говорится в пресс-релизе агентства по поводу подтверждения кредитных рейтингов Беларуси.
Агентство отмечает, что в Беларуси «краткосрочные финансовые риски сдерживаются из-за наличия альтернативных источников финансирования и денежных буферов». По данным Fitch, плановое погашение внешнего долга Беларуси в 2020 году составляет $2,5 млрд, из которых $797 млн (около 31% от общей суммы) было выплачено в первые четыре месяца года.
Как сообщалось, в конце декабря 2019 года Беларусь привлекла 5-летний кредит Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (около $500 млн в эквиваленте). Этот кредит стал альтернативой российскому госкредиту на $600 млн, переговоры о котором Минск вел с Москвой в течение прошлого года.
Ранее Минск привлекал только связанные кредитные ресурсы из Китая, направленные на реализацию инвестпроектов и предусматривающие импорт китайского оборудования и услуг при реализации проекта.
Ранее также сообщалось, что белорусские власти намерены привлечь на внешних рынках $2-2,5 млрд для поддержки и стимулирования экономики в условиях рецессии на фоне глобальной пандемии коронавируса.
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