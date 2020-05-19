Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста 18 российских алкогольных марок

Компании Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum (бывшие мажоритарные акционеры нефтяной компании ЮКОС), в феврале добившиеся восстановления арбитражного решения о компенсации в их пользу на $50 млрд, наложили в Нидерландах аресты на 11 торговых марок, которые принадлежат российскому федеральному казенному предприятию (ФКП) «Союзплодоимпорт», следует из изученных РБК материалов Управления по интеллектуальной собственности Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.
Аресты интеллектуальных активов «Союзплодоимпорта» были произведены голландскими судебными приставами 7 мая по поручению компаний-истцов и санкционированы Окружным судом Гааги: он выписал общее разрешение (экзекватуру) на принудительное исполнение арбитражных решений 2014 года в Нидерландах. В общем разрешении нет списка конкретных активов, на которые налагаются аресты.
Аресты затронули водочные торговые марки Moskovskaya и Moskovskaya Osobaya, Stolichnaya и Na Zdorovye («На здоровье»), а также фирменный знак самого «Союзплодоимпорта» (СПИ) — всего 11 марок (одно наименование может соответствовать нескольким торговым маркам). Эти торговые марки в странах Бенилюкса действуют до 2023–2026 годов (могут быть продлены).
Помимо 11 торговых марок в странах Бенилюкса аресты наложены на еще семь международных марок (зарегистрированы по линии Всемирной организации интеллектуальной собственности, WIPO) в той степени, в какой они относятся к Нидерландам, Бельгии и Люксембургу, уточнил РБК представитель компании GML Limited (представляет интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа), однако названий не привел. В то же время в базе WIPO за «Союзплодоимпортом» закреплено семь следующих марок: Stolichnaya Kristal, Moskovskaya Kristal, Zubrovka, Soviet, Okhotnichya, Sovetskoe (шампанское) и Kubanskaya Russian Vodka.
В Нидерландах нет национальной системы защиты торговых марок. Зарегистрированный бренд действует единым образом в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге. Не ясно, потребуется ли экс-акционерам ЮКОСа также налагать аресты на торговые марки через суды Бельгии и Люксембурга.
Ранее СМИ сообщили, что экс-акционеры ЮКОСа арестовали в Нидерландах водочные марки «Столичная» и «Московская». Это первые аресты российской госсобственности в королевстве по делу ЮКОСа.
GML заявила, что, если Россия не выплатит компенсацию добровольно по решению Международного арбитража до 24 сентября, экс-акционеры выставят арестованные активы «Союзплодоимпорта» на публичные торги. Как пояснил официальный представитель GML, дата аукциона (24 сентября) прописана в уведомлении об исполнительном производстве, изданном голландскими приставами.
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