Суд в Нидерландах отклонил ходатайство России по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановке исполнения судебных решений гаагского арбитража по искам экс-акционеров ЮКОСа, говорится в решении, опубликованном на сайте инстанции.

«Верховный суд сегодня отклонил ходатайство РФ о приостановлении исполнения судебных решений арбитража по ЮКОСу», — сообщается в заявлении суда.

В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. С учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.