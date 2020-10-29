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Россия попросила приостановить исполнение решений суда по делу ЮКОСа

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Россия попросила приостановить исполнение решений суда по делу ЮКОСа

Россия попросила Верховный суд Нидерландов приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров ЮКОСа, рассказал в интервью РИА Новости российский уполномоченный при ЕСПЧ — заместитель министра юстиции Михаил Гальперин.

По его словам, слушания по заявлению России начнутся в Верховном суде Нидерландов 30 октября.

«Ожидается, что суд определится по этому вопросу до конца декабря 2020 года. Ранее Верховный суд Нидерландов поддержал нашу позицию и отклонил доводы истцов об отсутствии у суда юрисдикции на рассмотрение заявления о приостановлении», — сказал Гальперин.

Россия оспаривает в Верховном суде Нидерландов решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов. Кассационную жалобу российская сторона подала в мае, в июне Верховный суд признал ее приемлемой. По словам Гальперина, разбирательство может занять несколько лет.

Напомним, в 2003 году российские налоговые органы обвинили нефтяную компанию ЮКОС в уклонении от уплаты налогов и выдвинули ей претензии на более чем 700 миллиардов рублей. Так как ЮКОС не смог рассчитаться по долгам, в отношении него открыли банкротное производство, активы продали на торгах, а в 2007 году компанию ликвидировали.

Акционеры концерна не согласились с таким исходом дела и в начале 2005 года компании Hulley Enterprises Ltd., Yukos Universal Ltd. и кипрский фонд Veteran Petroleum Ltd., которые вместе контролировали около 70,5 процентов ЮКОСа, подали иски против России в Международный арбитражный суд в Гааге. Они заявили, что Россия нарушила их права как иностранных инвесторов и ссылались на Договор к Энергетической хартии. Сумма иска составляла 114 миллиардов долларов.

 

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В июле 2014 года постоянная палата третейского суда в Гааге частично удовлетворила требования экс-акционеров ЮКОСа, присудив им 50 миллиардов долларов. Hulley Enterprises должна была получить компенсацию в 39,9 миллиарда долларов, Yukos Universal Limited — в 1,85 миллиарда, а Veteran Petroleum Ltd. — 8,2 миллиарда. На основании этого решения экс-акционеры ЮКОСа подали иски о взыскании с России средств и аресте государственного имущества в суды разных стран, в том числе США, Великобритании, Германии, Индии, Франции и Бельгии.

В 2016 году Окружной суд Гааги отменил решение арбитража, но в феврале этого года Апелляционный суд вновь встал на сторону акционеров, а с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.

ЮКОС, Нидерланды
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