Рада разрешила иновещание на русском на неподконтрольные территории

Верховная Рада одобрила внесение изменений в закон «О системе иновещания Украины» (по поводу программной политики и территории распространения), которым предлагается запуск эфирного вещания государственного канала на неподконтрольные территории и приграничные районы. За документ во вторник проголосовал 231 депутат при 226 необходимых.

Согласно проекту закона, «Мультимедийная платформа иновещания Украины» сможет вещать в цифровом эфире, аналоговом эфире и в кабельных сетях на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя, в районах, граничащих с этими территориями, и в приграничных районах Украины, граничащих с Россией или другими странами, с которых вещают российские телеканалы и радиостанции.

Документ предусматривает, что программная политика «Мультимедийной платформы иновещания Украины» согласовывается с уполномоченным органом, а контент производится не на английском и других языках, а на русском и других языках.

Напомним, что с 1 марта в Украине начал трансляцию на неподконтрольные территории специально созданный государственный телеканал «Дом» на базе UA|TV. Канал — развлекательно-информационный, в основу которого положен принцип «оптимистического ТВ». Ранее замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко отмечал, что пока телеканал доступен в формате цифрового эфирного вещания Т2. Спутниковой трансляции на данный момент нет, так как это связано с авторскими правами. Пока «Дом» показывает только программы, фильмы и сериалы украинских медиагрупп («1+1 Медиа», StarLightMedia, Inter Media Group, «Медиа Группа Украина»), а собственного контента не имеет.