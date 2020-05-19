Депутаты хотят узаконить «раздачу гречки» перед выборами

Депутаты от «Слуги народа» предлагают внести изменения в закон «О политических партиях в Украине» и позволить партиям оказывать финансовую и иную материальную помощь медицинским учреждениям для борьбы с COVID-19.

Инициаторами законопроекту стали 8 депутатов от «Слуги народа», среди которых и первый заместитель председателя правящей фракции Александр Корниенко.

Сейчас партии получают финансирование или из госбюджета, или от частных спонсоров, а государственные средства могут использовать только на свою уставную деятельность, которая не предусматривает благотворительности или борьбы с пандемией.

Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады Украины выразило предостережение, что этот проект закона «ставит под сомнение и смысл правового института государственного финансирования политических партий».

«Это фактическое размытие ролей благотворительных фондов и политических партий. Это два различных типа организаций с разными задачами и целями, — считает координатор Движения ЧЕСТНО Вита Думанская. — Благотворительные фонды появляются именно в тех местах и в те моменты, когда государство не справляется со своими обязанностями. Имея доступ к власти, монокоалицию и Кабмин, партия „Слуга народа“ должна отвечать за медицинскую отрасль и ее надлежащее финансирование. Вместо этого за полгода до местных выборов ее депутаты решают официально разрешить косвенный подкуп избирателей».

Согласно проектом закона, «разрешение на благотворительность» для партий должен действовать до конца 2020 года. Местные выборы в Украине намечены на осень этого года.