Депутаты хотят узаконить «раздачу гречки» перед выборами

Депутаты от «Слуги народа» предлагают внести изменения в закон «О политических партиях в Украине» и позволить партиям оказывать финансовую и иную материальную помощь медицинским учреждениям для борьбы с COVID-19.
Инициаторами законопроекту стали 8 депутатов от «Слуги народа», среди которых и первый заместитель председателя правящей фракции Александр Корниенко.
Сейчас партии получают финансирование или из госбюджета, или от частных спонсоров, а государственные средства могут использовать только на свою уставную деятельность, которая не предусматривает благотворительности или борьбы с пандемией.
Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады Украины выразило предостережение, что этот проект закона «ставит под сомнение и смысл правового института государственного финансирования политических партий».
«Это фактическое размытие ролей благотворительных фондов и политических партий. Это два различных типа организаций с разными задачами и целями, — считает координатор Движения ЧЕСТНО Вита Думанская. — Благотворительные фонды появляются именно в тех местах и в те моменты, когда государство не справляется со своими обязанностями. Имея доступ к власти, монокоалицию и Кабмин, партия „Слуга народа“ должна отвечать за медицинскую отрасль и ее надлежащее финансирование. Вместо этого за полгода до местных выборов ее депутаты решают официально разрешить косвенный подкуп избирателей».
Согласно проектом закона, «разрешение на благотворительность» для партий должен действовать до конца 2020 года. Местные выборы в Украине намечены на осень этого года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016