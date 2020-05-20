В Украине с 25 мая начнет работать метро, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что от 25 мая метро начнет работать, а также позволят работать детсадам. Минздрав предлагает ввести адаптивный карантин.
Об этом глава Минздрава заявил на брифинге.
Как он рассказал, украинская власть вводит этапы выхода с карантина.
«Каждый этап сопровождает свои смягчения. Если мы говорим об этапе, который начинается с 22 мая, то будет разрешена работа общественного транспорта, спортивные соревнования до 50 человек, если больше — то с согласованием Минздрава. С 25-го числа метро начнет работать. Позволяем работать детским садикам», — заявил он.
Напомним, пассажиров после восстановление работы метро в Киеве будут пускать при наличии защитных средств и соблюдения дистанции. В метро уже нанесли соответствующую разметку.
Отметим, что правительство может разрешить открытие метрополитена в Киеве, Днепре и Харькове с 25 мая. При этом не факт, что метро запустят сразу в трех городах, поскольку решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах.
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