В Британии рассчитывают начать производство вакцины от COVID-19 в сентябре

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca рассчитывает начать массовое производство вакцины от COVID-19, которую сейчас разрабатывает совместно с Оксфордским университетом, в сентябре, если тесты окажутся успешными.
«Компания заключила первые договора на поставку, минимум, 400 миллионов доз, уже обеспечила возможность для производства миллиарда доз и начнет первые поставки в сентябре 2020 года», — говорится в заявлении компании.
«Мы бы хотели поблагодарить правительства США и Великобритании за их существенную поддержку в ускорении процесса разработки и производства вакцины. Мы сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы быстро создать вакцину и сделать ее широкодоступной», — говорится в заявлении главы AstraZeneca Паскаля Сорио.
Компания получила от правительства США более миллиарда долларов на создание вакцины.
Сообщается, что в июне станут известны результаты первой фазы клинических исследований, проводимых в Англии. Если они будут успешными, то продолжатся в других странах. Если все пойдет по плану, то в сентябре 30 миллионов жителей Великобритании, то есть чуть меньше половины населения, смогут получить доступ к вакцине.
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