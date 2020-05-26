В МВД заявили о «молниеносной» реакции беспредел полиции в Кагарлыке

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уверяет, что Николай Кузив и Сергей Сулима понесут справедливое наказание за то, что избили и изнасиловали задержанную женщину в Кагарлыке.
«Вот так будет с каждым, кто надев погоны и получив власть, нарушит Закон, и совершит преступление. На фото — бывшие сотрудники полиции, обоснованно подозреваемые в изнасиловании, пытках и избиениях — Николай Кузив и Сергей Сулима в следственном изоляторе. Впереди их ждёт суд и справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок», — написал Геращенко в Facebook.
Геращенко заявил, что «реакции полиции на сообщение о насилии и пытках в Кагарлыцком отделении полиции была молниеносной».
Он отметил, что сообщение из больницы о насилии и пытках в отношении потерпевшей поступило в Обуховский отдел полиции в воскресенье в 18:47. В 19:15 были установлены личности подозреваемых в преступлении сотрудников полиции. В 19:40 они были задержаны и на место преступления были вызваны следователи ГБР.
В 8:00 Начальник Национальной полиции Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлыцкого отдела полиции, отстранении всего его руководства и отстранении начальника Обуховского районного отдела полиции.
В 10:23 утра понедельника пресс служба Национальной полиции сделала заявление о факте насилия и пыток и о задержании подозреваемых.
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