Рада собирается принять законопроект о референдуме до конца июля

Верховная Рада может принять законопроект «О всеукраинском референдуме» до завершения третьей сессии, которая состоится 17 июля.

Об этом сообщил первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала «Україна 24».

«Я очень надеюсь, что до конца этой сессии, до конца июля, этот законопроект может быть не только внесен, но уже и принят в Верховной Раде. Это уже будет зависеть в том числе и от наших коллег, потому что мы хотим его настолько максимально обсудить в обществе и за рубежом, чтобы вопросов к его принятию не было. Чтобы он, возможно, даже принимался в формате „закрытой книги“, как это происходит в парламентах некоторых странах: вот он подготовлен, с ним ознакомились, и если там есть какие-то помарочки, то это такое, но если в целом воспринимается, то вперед, поехали», — отметил Стефанчук.

Среди новелл законопроекта, по его словам, есть положения, согласно которым граждане во время референдума смогут отменять принятые Радой законы.

«То есть на Всеукраинский референдум может быть вынесен вопрос отмены как закона в целом, так и части того или иного законодательного акта, принятого Верховной Радой. Это очень важный инструментарий. И я глубоко убежден, что если бы этот инструмент был 16 января, когда принимались эти законы (пакет „диктаторских“ законов, принятых ВР 16 января 2014 года, — Ред.), у нас, возможно, не было бы таких потерь в стране», — пояснил первый вице-спикер.

Кроме того, законопроект содержит предостережения, согласно которым вопросы, противоречащие Конституции Украины и Европейской конвенции по правам человека, не могут быть предметом референдума. Например, речь идет о возможности возвращения смертной казни в Украине.