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В Украине снова начало расти количество случаев COVID-19

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В Украине снова начало расти количество случаев COVID-19

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 28 мая в Украине 22382 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 669 летальных, 8439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.

Днем ранее сообщалось о 321 новом случае заболевания COVID-19 за предшествовавшие сутки, 26 мая — о 339 новых заболевших, 25 мая — о 259.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в четверг утром, сейчас в Украине COVID-19 болеет 13 274 человека, что на 22 больше, чем днем ранее.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 947 случаев;
Волынская область — 851 случай;
Днепропетровская область — 920 случаев;
Донецкая область — 158 случаев;
Житомирская область — 673 случая;
Закарпатская область — 1124 случая;
Запорожская область — 425 случаев;
Ивано-Франковская область — 1339 случаев;
Кировоградская область — 495 случаев;
г. Киев — 2793 случая;
Киевская область — 1517 случаев;
Львовская область — 1513 случаев;
Луганская область — 45 случаев;
Николаевская область — 282 случая;
Одесская область — 861 случай;
Полтавская область — 268 случаев;
Ровенская область — 1588 случаев;
Сумская область — 166 случаев;
Тернопольская область — 1131 случай;
Харьковская область — 981 случай;
Херсонская область — 177 случаев;
Хмельницкая область — 386 случаев;
Черновицкая область — 3201 случай;
Черкасская область — 401 случай;
Черниговская область — 140 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 мая Центр поступило 1110 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 55995 сообщений о подозрении на COVID-19.

коронавирус
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управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О коронавирусе и якобы новой реальности

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председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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Политика НБУ в течение последних пяти лет была направлена исключительно на достижение инфляционной цели. Этот приоритет операционной деятельности НБУ приобрел настолько экзальтированный характер, что задача обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности, расширения кредитования, монетизации экономики и экономического роста была просто принесена в жертву. Очевидно, что слово «приоритетность» не означает «однозначность». Ведь Законом «О Национальном банке» обозначены две другие цели политики центрального банка - финансовая стабильность и устойчивые темпы экономического роста. Но создается впечатление, что Правление НБУ считает, что этих положений закона просто не существует.
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