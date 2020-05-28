На Польшу готовится уже второй чартер с украинскими заробитчанами

Польская компания по трудоустройству Gremi Personal готовит второй чартерный рейс из Киева (аэропорт Борисполь) в Варшаву (аэропорт им.Шопена) для своих работников, а также для украинцев, которые имеют рабочие визы и контракты на работу в Польше.
Рейс запланирован на 6 июня и будет вновь осуществлен в сотрудничестве с авиакомпанией МАУ, сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что компания обеспечивает организацию для украинских работников 14-дневного карантина, который на данный период обязательно нужно пройти в Польше.
«Решение об организации второго чартера было принято в связи со стабильно растущим спросом польских работодателей на рабочую силу из Украины, а также увеличивающимся количеством обращений украинских граждан в отношении трудоустройства в Польше. Чартерный рейс для украинских работников сейчас наиболее безопасный и быстрый способ приехать в Польшу», — заявил собственник компании Евгений Кириченко.
Напомним, первый чартер со 178 украинскими работниками прибыл в Варшаву 24 мая. Сейчас работники проходят обязательный 14-дневный карантин под официальным надзором польских властей.
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