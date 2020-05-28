В Польше число заразившихся коронавирусом возросло до 22,6 тысячи

Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в Польше увеличилось до 22,6 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным Минздрава, за отчетный период – с вечера среды до утра четверга - в стране выявлены 127 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество выявленных инфицированных составило 22 600.

Также за минувшую ночь скончались два пациента с коронавирусом. Общее количество летальных исходов составило 1 030.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 248 человек, 79 818 находятся на карантине, 10 560 выздоровели.