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У Зеленского рассказали, о чем вчера договорились на заседании ТКГ

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У Зеленского рассказали, о чем вчера договорились на заседании ТКГ

Накануне состоялось онлайн-заседание Трехсторонней контактной группы в Минске. На встрече стороны обсудили прекращение огня на Донбассе и новые участки разведения сил и средств вдоль линии соприкосновения.

«В начале встречи украинская делегация подчеркнула необходимость установления бессрочного, безусловного и устойчивого соблюдения режима тишины», — сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Кроме того, Украина настаивала на обеспечении боевиками свободного и беспрепятственного доступа наблюдателей ОБСЕ, в соответствии с мандатом Специальной мониторинговой миссии.

«Украина настояла на необходимости обеспечения российской стороной безусловного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ для фиксации, в частности, возможных нарушений режима тишины, обеспечения движения гуманитарных миссий», — добавляется в сообщении.

Представители ОБСЕ отметили: патрули Миссии зафиксировали на оккупированной территории следы тяжелой техники. Со своей стороны украинская делегация подчеркнула — во время внеочередного заседания ТКГ 22 мая наблюдатели не подтвердили фактов обстрелов со стороны украинских военных.

Несмотря на то, что российско-оккупационные войска пошли на новое обострение в Донбассе и с 20 мая находятся в полной боевой готовности (что стало поводом для внеочередного заседания группы 22 мая), в политической подгруппе продолжилось обсуждение вопроса новых участков разведения.

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«Продолжаются консультации о дополнительных мерах полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня и обновленного плана разминирования как необходимых условий для продолжения процесса разведения сил и средств», — добавили в Офисе Зеленского.

Донбасс, ТКГ
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