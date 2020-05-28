НАБУ расследует более 20 дел против «Укрзализныци»

Национальное антикоррупционное бюро расследует 21 уголовное дело по фактам возможной коррупции, связанной с деятельностью «Укрзалізниці», сообщили детективы НАБУ во время онлайн-дискуссии «Коррупция на „Укрзалізниці“: что происходит и как это остановить». Ориентировочно общая сумма убытков составляет 1,1 млрд грн.
«На сегодня мы расследуем 21 уголовное производство в активной стадии досудебного расследования по фактам преступлений, связанных с деятельностью „Укрзалізниці“, 15 лиц уведомлены о подозрении», — сообщил детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов.
Он добавил, что среди дел, подготовленных для отправки в суд, есть те, что касаются двух народных депутатов. По словам детектива, они были бенефициарами коррупционных преступлений в «Укрзалізниці». Также среди указанных дел, есть те, в которых фигурируют внештатный советник экс-президента Украины, должностные лица «Укрзалізниці» и представители коммерческих структур. Гюльмагомедов также сообщил, что среди производств его отдела, половина — это дела «Укрзалізниці».
По данным НАБУ, ориентировочный размер убытков, нанесенный госпредприятию, составляет 1,1 млрд грн. В антикоррупционном бюро отметили, что основные правонарушения связаны со злоупотреблениями во время публичных закупок, обслуживания долговых обязательств, осуществления страховой деятельности, а также при предоставлении льгот на тарифы по грузовым перевозкам.
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