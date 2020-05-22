НАБУ проводит обыски у должностных лиц «Укрзализныци»

Антикоррупционые органы проводят в пятницу следственные действия у должностных лиц АО «Укрзализныця» и представителей частных компаний по делу о злоупотреблениях при закупке программного обеспечения для «Бориспольского экспресса».
«Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют обыски у должностных лиц АО „Укрзализныця“ и представителей ряда частных компаний. Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц „Укрзализныци“ при осуществлении закупок программного обеспечения по электронному приобретение билетов сообщения „Киев-Борисполь“ (так называемый „Бориспольский экспресс“)», — сообщает НАБУ на своей странице в Facebook в пятницу.
Расследование злоупотреблений должностных лиц «Укрзализныци» проводится с 2018 года по ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение, расхищение имущества).
«Отметим, что руководство УЗ способствует проведению расследования с целью установления всех обстоятельств дела», — подчеркивают в Бюро.
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