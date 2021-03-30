Железнодорожники – Зеленскому: спасите «Укрзализныцю», выгоните «грузинских реформаторов» и НАБУшника Углаву

В Украине появилась петиция к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием уволить из «Укрзализныци» так называемых грузинских реформаторов и первого заместителя директора НАБУ Гизо Углаву, с которыми авторы петиции связывают плачевное состояние государственной компании.

Авторы петиции обращают внимание на то, что сейчас антикоррупционные организации вроде Центра противодействия коррупции требуют увольнения заместителя председателя Офиса Президента Олега Татарова, в то время как НАБУ расхищает «Укрзализныцю». Они предлагают «алаверды» Президенту: уволить Олега Татарова после увольнения Гизо Углавы.

«Теперь, когда „защитники“ НАБУ, в частности Центр противодействия коррупции настаивает на увольнении Олега Татарова с должности заместителя председателя Офиса Президента, мы требуем так называемое „алаверды“ — уволить с должности заместителя директора НАБУ Гизо Углаву и детектива Дениса Гюльмагомедова вслед за Владимиром Жмаком и Иракли Эзугбая, а также начать служебное расследование по изложенным фактам, в частности проверки непроцессуальных контактов вышеупомянутых лиц», — заявлено в петиции.

Факты, которые они приводят в петиции указывают на то, что в «Укрзализныце» в течение последних шести месяцев действовала организованная группа под руководством Михаила Саакашвили и Гизо Углавы, которая, используя служебное положение детективов НАБУ, преследовала собственные коммерческие интересы.

«В августе 2020 году на ключевые должности в «Укрзализныце» назначили людей Михаила Саакашвили, который сам себя называет грузинским реформатором и мечтой Грузии — правда, на родину все никак не может вернуться из-за уголовных дел. Эти люди изначально начали открыто и нагло грабить актив украинского народа, выписывать себе зарплаты по полмиллиона в месяц, когда остальные работники-украинцы перебиваются с четырех до пяти тысяч. Более того, они замахнулись на присвоение прибыльного бизнеса «Укрзализныци» — грузовых перевозки, выделяя его под свои компании «Дженерал контейнер Сервисес» и «Рисоил».

Сначала в «Укрзализныцю» председателем правления блы назначен бывший заместитель Михаэля Саакашвили в Одесской ОГА Владимир Жмак, который в свою очередь подтянул в «Укрзализныцю» Иракли Эзугбая, экс-руководителя железной дороги Грузии при Президенте Саакашвили. Эзугбая бежал из Грузии, когда ему предъявили обвинение в растрате средств в особо крупных размерах.

«И можно было бы поверить в его басни о политическом преследовании, если бы он за полгода не повторил свои „подвиги“ в Украине и не разграбил уже украинскую железную дорогу», — считают авторы петиции.

Там отмечают, что такие «реформаторы» пришли в «Укрзализныцю» не одни. Вместе с ними пришла некая Полина Чиж — бывшая помощница первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы. Ее должность в «Укрзализныце» не имела никакого значения, потому что ее главная функция была коммуницировать с Гизо Углавой и «приставленным» им детективом Денисом Гюльмагомедовым и передавать им всю информацию по «Укрзализныце». У железнодорожников, якобы, есть неопровержимые доказательства того, что Полина Чиж передавала Гизо Углаве и Денису Гюльмагомедову информацию, которая содержала, в частности, коммерческую тайну «Укрзализныци» и контактировала с ними непроцессуальным образом. Эта группа очень четко работала против тех, кто мешал Владимиру Жмаку и Иракли Эзугбае прибрать к рукам грузовые перевозки и вообще «Укрзализныцю». Схема была следующая: они запрашивали «оперативку» с НАБУ на «неудобную» человека и затем на основании такой информации НАБУ увольняли его с должности.

«Подробно об этом может рассказать руководитель „ЦОЗ“ Наталья Белинская. Всем этим руководил Михаил Саакашвили, который регулярно встречался с ними для обсуждения ситуации в „Укрзализныце“ и обещал „политическое прикрытие“», — указано в петиции.

Железнодорожники обращают внимание Президента на то, что важнейший актив украинского народа — «Укрзализныця» — находится в запущенном и плачевном состоянии, имея при этом колоссальный потенциал зарабатывать миллиарды.

«Железнодорожники Украины обращаются к Вам за помощью. Мы искренне, верой и правдой все годы независимости Украины работали на благо нашей страны, заботились о безопасности пассажирских и грузовых перевозок даже тогда, когда коррумпированные кланы вместо новых запчастей поставляли нам старые, списанные нами же самими. Все это мы терпели и ждали, когда наступит тот момент, когда украинская железная дорога станет образцом экономически мощного государственного актива. Но не сложилось. Сегодня „Укрзализныця“ в плачевном и заброшенном состоянии. И это в то время, когда Украина имеет стратегически важную транспортную логистику, находясь на пересечении торговых путей между Европой и Азией. В то время, когда „Укрзализныця“ владеет вагонами, которые способны курсировать 24/7 и обеспечивать всю компанию миллиардными доходами. Всем известно, что „Укрзализныця“ будет существовать до тех пор, пока прибыльные грузовые перевозки будут перекрывать убытки от пассажирских перевозок. Потому что единственное прибыльное направление деятельности компании — это исключительно грузовые перевозки», — отмечается в петиции.