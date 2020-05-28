Шмыгаль обещает выделить миллиард на закупку «скорых»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что принято решение о выделении почти 1 млрд грн на закупку автомобилей "скорой помощи", сообщается пресс-служба правительства.
В ходе встречи с сотрудниками Белоцерковский станции экстренной медицинской помощи в четверг глава правительства также проинформировал присутствующих, что правительство стремится в кратчайшие сроки обеспечить доплаты в размере 300% от зарплаты всем медикам, которые работают с пациентами, которые болеют Сovid-19.
"Мы за март осуществили уже все выплаты, за апрель выплаты пойдут через НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины – Ред.) через прямые соглашения с медучреждениями. По состоянию на вчера фактически 90% сделок подписаны, а по экстренной медицине - все 100% сделок. Поэтому в дальнейшем выплаты должны быть своевременными", - сказал Шмыгаль.
В рабочей поездке в Киевскую область премьера сопровождали министр здравоохранения Максим Степанов, врио председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин и мэр г.Белая Церковь Геннадий Дик.
Премьер, в частности, рассказал врачам, что правительство уже утвердило Володина главой Киевской обладминистрации, но в ближайшее время окончательное решение должен принять президент. "Домашнее задание нового руководителя - уделить внимание экстренной медицине комплексно и вашей станции, в частности", - заявил Шмыгаль.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016