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Шмыгаль обещает выделить миллиард на закупку «скорых»
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Шмыгаль обещает выделить миллиард на закупку «скорых»

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Шмыгаль обещает выделить миллиард на закупку «скорых»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что принято решение о выделении почти 1 млрд грн на закупку автомобилей "скорой помощи", сообщается пресс-служба правительства.

В ходе встречи с сотрудниками Белоцерковский станции экстренной медицинской помощи в четверг глава правительства также проинформировал присутствующих, что правительство стремится в кратчайшие сроки обеспечить доплаты в размере 300% от зарплаты всем медикам, которые работают с пациентами, которые болеют Сovid-19.

"Мы за март осуществили уже все выплаты, за апрель выплаты пойдут через НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины – Ред.) через прямые соглашения с медучреждениями. По состоянию на вчера фактически 90% сделок подписаны, а по экстренной медицине - все 100% сделок. Поэтому в дальнейшем выплаты должны быть своевременными", - сказал Шмыгаль.

В рабочей поездке в Киевскую область премьера сопровождали министр здравоохранения Максим Степанов, врио председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин и мэр г.Белая Церковь Геннадий Дик.

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Премьер, в частности, рассказал врачам, что правительство уже утвердило Володина главой Киевской обладминистрации, но в ближайшее время окончательное решение должен принять президент. "Домашнее задание нового руководителя - уделить внимание экстренной медицине комплексно и вашей станции, в частности", - заявил Шмыгаль.

скорая помощь, Денис Шмыгаль
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