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В Миннеаполисе ввели режим ЧС на фоне массовых беспорядков

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В Миннеаполисе ввели режим ЧС на фоне массовых беспорядков

Мэр города Миннеаполис (штат Миннесота) Джейкоб Фрей ввел режим чрезвычайной ситуации на фоне протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицией города. Соответствующий указ размещен в четверг на сайте мэрии.

Согласно опубликованному документу, введение режима ЧС позволяет властям использовать дополнительные средства для обеспечения безопасности горожан, в том числе привлечь к поддержанию порядка бойцов Национальной гвардии США. Кроме того, руководство города получает возможность обратиться за помощью к властям соседних городов, штата Миннесота, а также федеральному правительству.

Фрей подчеркнул, что вынужден ввести режим ЧС, так как в его обязанности как мэра входит «восстановить и поддерживать соблюдение правопорядка в Миннеаполисе, снизить и попытаться избежать возможных рисков в отношении населения и имущества, свести к минимуму опасность возникновения сбоев в работе городских служб, обеспечить работу местных органов власти, защищать здоровье и безопасность членов сообщества». Режим ЧС вводится сроком на 72 часа и предполагает возможность его более ранней отмены городским советом.

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Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолз привлек Национальную гвардию США к поддержанию порядка из-за вызванных смертью афроамериканца массовых протестов, во время которых произошли столкновения с полицией. Как следует из заявления Уолза, бойцы Нацгвардии должны помочь «в обеспечении безопасности и поддержании спокойствия». Данное решение было принято после имевшего место вандализма, а также столкновений демонстрантов с полицией.

Участники массовых протестов в Миннеаполисе в ночь на пятницу подожгли полицейский участок, где служили офицеры, которых обвиняют в причастности к гибели 46-летнего чернокожего Джорджа Флойда.

США, беспорядки, Миннеаполис
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