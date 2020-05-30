В Киеве за сутки еще 55 заболевших, на карантин закрыли общежитие

За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом 55 человек, 7 из них — медики; один случай — летальный, выздоровели 40 пациентов, соообщил мэр столицы Виталий Кличко в субботу утром.
«На сегодня в столице уже 2904 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Среди заболевших в сутки: 34 женщины в возрасте от 21 до 77 лет; 19 мужчин от 21 до 81 года, 1 девочка в возрасте 15 лет и 1 мальчик, которому 3 года», — написал градончальник в Телегам-канале.
В больницы столицы госпитализировали за сутки 13 пациентов, остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Всего коронавирус за период пандемии преодолели 637 жителей Киева.
Как отметил Кличко, «вчера в городе закрыли на карантин общежитие на улице Гагарина — там обнаружили вспышку вируса; один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой».
Все остальные постояльцы общежития находятся на самоизоляции, их обследуют медики, сообщил мэр.
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