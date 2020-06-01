Пристайко едет послом в Великобританию, его сменит Стефанишина

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко будет назначен послом Украины в Великобритании, сообщила народный депутат фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

«Я знаю, что предлагают Ольгу Стефанишину на пост вице-премьера по вопросам евроинтеграции, а Пристайко поедет послом в Лондон», — заявила Верещук в понедельник в журналистам.

В понедельник в Киеве прошло заседание парламентской фракции партии «Слуга народа».